Выплаты пострадавшим от паводка достигли 2,8 млрд рублей в Дагестане

На Дагестан минувшей весной обрушились сильные, в результате чего подтоплены оказались тысячи домов. Компенсационные выплаты к настоящему времени смогли получить 76 тыс граждан.

В Дагестане выплатили 2,8 млрд рублей гражданам, которые пострадали в результате паводка, произошедшего после сильных дождей. Об этом информирует 24 июля пресс-служба регионального правительства.

"На сегодняшний день социальные выплаты уже назначены 76 тыс жителей на общую сумму 2,8 млрд рублей"

– пресс-служба

Премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов рассказал об этом на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации последствий ЧС под руководством главы Минприроды России Александра Козлова.

В республике по-прежнему продолжают принимать заявление на предоставление компенсаций за поврежденные и разрушенные из-за паводка домовладения. К настоящему времени уже принято более 2,2 тыс заявлений на выплаты для проведения капремонта, строительства новых домов или приобретение готового жилья.

Власти намерены завершить прием заявлений и рассмотреть их до конца июля. После этого пострадавшим начнут предоставлять выплаты.

"Для этих целей до республики доведены лимиты в размере 3 млрд 859 млн рублей, подписано соответствующее соглашение"

– пресс-служба

Сильные дожди обрушились на Дагестан в конце марта и начале апреля. Они спровоцировали масштабное наводнение, в результате которого оказались подтоплены более 9,8 тыс домов, 8 тыс из них получили повреждения. Жертвами наводнения стали 6 человек, пострадали более 6,2 тыс граждан.