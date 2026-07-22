Израиль оценил готовность Саудовской Аравии присоединиться к Авраамовым соглашениям

Власти Израиля одобрили идею присоединения Саудовской Аравии к Авраамовым соглашениям. Там отметили, что это событие станет прорывным для мира в регионе.

Израиль считает возможное присоединение Саудовской Аравии к Авраамовым соглашениям историческим прорывом для мира на Ближнем Востоке. Об этом сообщили в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, комментируя соответствующее заявление президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

В документе сказано, что военная кампания США и Израиля против Ирана и действия еврейского государства против вооруженных группировок, поддерживаемых Исламской Республикой, открыли возможность для расширения круга мира.

Ранее Трамп сообщил, что соглашение между США и Саудовской Аравией о ядерном сотрудничестве будет одобрено, если королевство присоединится к Авраамовым соглашениям.

Авраамовы соглашения были заключены при участии США в 2020 году между Израилем и несколькими арабскими странами – Бахрейном, Марокко и ОАЭ. Договоренности предусматривают установление дипотношений и открытие посольств, а также сотрудничество в ряде областей, в том числе в экономике. В прошлом году Дональд Трамп сообщал, что к Авраамовым соглашениям могут присоединиться от 4 до 6 государств.