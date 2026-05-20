Аэропорт Сухума принял первый авиарейс из Омска

Омичи получили возможность отдохнуть на черноморском побережье Абхазии: сегодня в Сухум прибыл первый авиарейс авиакомпании Nordwind из сибирского города.

Сегодня в воздушной гавани абхазского Сухума встречали первый авиарейс российской авиакомпании Nordwind, который привез на отдых пассажиров из Омска, сообщили в аэропорту имени Владислава Ардзинба.

Самолет в аэропорту встречали традиционной водной аркой. Полет из сибирского города до черноморского побережья Абхазии занял около 4,5 часов, передает Sputnik Абхазия.

"Расширение географии полетов и кратный рост пассажиропотока - результат системной работы по развитию авиасообщения и укрепления доверия со стороны авиаперевозчиков. Мы повышаем уровень сервиса, развиваем инфраструктуру и выстраиваем долгосрочные партнерские отношения с авиакомпаниями"

- гендиректор аэропорта Руслан Блиндюк

Авиарейс Омск – Сухум стал 13-м в перечне российских городов, у которых есть авиасообщение с абхазской столицей: сюда летают самолеты из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Оренбурга, Самары, Уфы, Ханты-Мансийска и Челябинска.

Годом ранее маршрутная сеть включала всего четыре направления, а пассажиропоток за первое полугодие вырос в два раза и составил 24 тыс человек против 10 тыс в минувшем 2025 году.