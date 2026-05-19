Абхазия станет доступнее для туристов

В Абхазии продолжают расширять транспортные возможности для туристов. Теперь в республику можно попасть на самолете, электричке "Диоскурия" и судне "Комета".

Министр туризма Абхазии Астамур Логуа заявил, что транспортные возможности республики расширились, и теперь в нее можно попасть на самолете, скоростной электричке и водном судне "Комета". Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции.

"С прошлого года в Абхазию можно добраться не только через границу Абхазии и России по реке Псоу, но и прилететь на самолете, приплыть на "Комете", приехать на комфортабельной электричке "Диоскурия" из Сириуса прямо в Сухум. В любых направлениях РФ поддерживает нашу страну"

- Астамур Логуа

По словам министра, сейчас руководство республики ставит задачу привлечь туристов в восточную часть Абхазии. Для обеспечения доступности новых локаций планируется ремонт отдельных участков автодорог.

Также 20 мая Астамур Логуа и советник руководителя ФГКУ "Росгранстрой" Михаил Семенов проинспектировали ход реконструкции автомобильного пункта пропуска "Адлер". Работы позволят разделить потоки грузового, автобусного и легкового транспорта, а время досмотра фур сократится до 10 минут.

"Цель реконструкции пункта пропуска "Адлер" — это увеличение пропускной способности, а также создание принципиально новой и комфортной инфраструктуры для граждан, пересекающих госграницу Российской Федерации"

- Михаил Семенов

Модернизация пункта пропуска увеличит пропускную способность границы до 80,5 тыс граждан и 14,5 тыс транспортных средств в сутки. В Росгранстрое уточнили, что первый и второй этапы реконструкции этого пункта пропуска планируют завершить в I квартале 2028 года.