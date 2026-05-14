Самолеты из Астаны будут летать в Нью-Йорк и Токио

До конца 2026 года казахстанские авиаторы запустят новые авиарейсы из Астаны в Нью-Йорк и Токио – такое поручение дал Минтрансу страны премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.

Правительство Казахстана сегодня на своем очередном заседании обсудило развитие авиационной отрасли и открытие новых авиарейсов из столицы страны Астаны. Премьер-министр республики Олжас Бектенов акцентировал внимание главы министерства транспорта Нурлана Сауранбаева на сроках запусках новых авиарейсов.

"Мы говорим об открытии новых прямых авиарейсов в Нью-Йорк и Токио, других направлений, но результатов до сих пор нет"

- Олжас Бектенов

Как сообщил глава казахстанского Минтранса, запуск прямого авиасообщения с США запланирован на второй квартал 2027 года, а вот прямой рейс в Токио начнет выполняться уже в четвертом квартале текущего 2026 года, передает Sputnik Казахстан.

В целом из столичного аэропорта сейчас выполняется 34 международных рейса, а до конца текущего года будет открыто еще пять новых направлений, доложил министр.

Бектенов потребовал форсировать сроки, чтобы встроиться в глобальную цепочку развития мировой авиации, заняв свои ниши в этой структуре. Он поручил ускорить открытие новых международных направлений, в том числе в страны Евросоюза и США, причем по конкурентным ценам за билеты.

Также Минтрансу страны совместно с компанией Air Astana поручено в 2027 году открыть авиарейсы из Астаны в Лондон, Париж, Рим, Вену и другие города Европы, что важно для привлечения инвесторов и туристов, - подчеркнул Бектенов.

Напомним, ранее мы писали о том, что авиавласти Казахстана планируют до 2040 года закупить еще 144 новых самолета производства американской корпорации Boeing - шесть из них прибудут в страну уже до конца 2026 года. За счет новой авиатехники Казахстан расширит авиапарк страны и географию полетов, сообщил во время слушаний в сенате министр транспорта Казахстана Нурлан Сауранбаев. В минувшем 2025 году Казахстан заключил с Boeing контракт на $15 млрд.