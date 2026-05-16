Несколько десятков документов будут подписаны в ходе визита Путина в Китай

Около 40 документов подпишут российская и китайская стороны во время визита президента России Владимира Путина в Китай.

Примерно 40 документов будут подписаны в ходе визита президента России Владимира Путина в Китай, который стартует завтра, об этом рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По его словам, церемония подписания состоится после переговоров.

"Причем 21 документ согласован так, что всегда следует так, что 21 документ будет подписан в присутствии лидеров, а остальные будут просто объявлены на церемонии"

– Юрий Ушаков

Помощник российского президента также анонсировал "насыщенную" программу визита, в которую войдут в том числе вопросы торговли и, в частности, работа над более активным допуском агропродукции из РФ на рынок Китая.

Ушаков обратил внимание на то, что отношения Москвы и Пекина вышли на беспрецедентно высокий уровень, оценив его как "всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие".