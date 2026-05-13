Грузия масштабно отметила День святости семьи и уважения к родителям

Грузия впервые сегодня отметила День святости семьи и уважения к родителям без Илии II, который учредил этот день, однако празднование сохраняет его духовное наследие.

Народ Грузии сегодня с размахом отметил День святости семьи и уважения к родителям, учрежденный Патриархом всея Грузии Илией II. Патриархия страны продолжит традицию всеобщего крещения, ставшую одним из главных факторов демографического роста и духовного укрепления нашей нации, заявил во время проповеди в кафедральном соборе Святой Троицы Католикос-Патриарх всея Грузии, архиепископ Мцхета-Тбилисский и митрополит Пицундский и Цхум-Абхазский Шио III.

"Символично и то, что сегодня наш народ и Церковь отмечают День святости семьи и уважения к родителям, который был учрежден почившим Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II"

- Шио III

Илия II придавал огромное значение защите нравственных ценностей, и празднование продолжает оживлять его великое духовное наследие - ту любовь, единство и уважение к семейной святости, которые он на протяжении всего своего служения утверждал среди нашего народа, отметил предстоятель Грузинской православной церкви, передает Sputnik Грузия.

Также он заверил, что традиция всеобщего крещения, введенная Илией II и ставшая одним из главных факторов демографического роста и духовного укрепления грузинской нации, будет продолжена.

В День святости семьи и уважения к родителям с заявлениями выступили президент страны Михаил Кавелашвили и премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, которые подчеркнули роль семьи, традиций и православных ценностей в формировании национальной идентичности.

"Семья – прежде всего нравственная школа, которая сохраняет нашу уникальную культуру, государственное сознание и национальную идентичность. Мы глубоко верим, что морально крепкая семья – залог сильного государства"

- Михаил Кавелашвили

Прошлое Грузии доказывает, что судьба страны решалась не только на поле боя, но и часто в грузинской семье, когда в тяжелые времена именно домашний очаг сохранял язык, традиции, веру и любовь к Родине, добавил президент.

"Мы будем твердо защищать христианство, православие и все ценности, составляющие сущность и содержание грузинской нации. Да благословит Бог нашу Матерь-Церковь, да благословит Бог нашего Католикоса-Патриарха, да благословит Бог нашу Родину, да благословит Бог наш народ и нашу страну!"

- Ираклий Кобахидзе

Шио III совершил первую праздничную литургию в качестве нового Католикоса-Патриарха всея Грузии в кафедральном соборе Святой Троицы. Параллельно от храма Кашвети до собора Святой Троицы прошло традиционное шествие, в котором приняли участие приходы, их настоятели и воскресные школы из Мцхета-Тбилисской епархии и других епархий Грузинской православной церкви.

Верующие прошли шествием от церкви Кашвети на проспекте Руставели до кафедрального собора Святой Троицы в районе Авлабари: шествие традиционно собрало тысячи людей, в том числе из регионов Грузии. Колонны участников прошли через центральные улицы города, неся флаги, иконы и символы семейных и традиционных ценностей.

В разные годы молебны в этот день проводил местоблюститель патриаршего престола, а сегодня – новый Католикос-Патриарх всея Грузии Шио III. Атмосферу шествия дополнили участники в национальных костюмах, подчеркивая связь духовного праздника с культурным наследием страны.

Напомним, День святости семьи и уважения к родителям был учрежден по инициативе Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго в 2014 году, а с 2024 года получил статус государственного. Как отметил тогда Патриарх, семья – это "основа человечества и государства". С 2025 года 17 мая является официальным выходным днем, а его духовным центром традиционно становится храм Кашвети в самом сердце столицы.