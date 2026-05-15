Стоимость грузоперевозок из Азии на Ближний Восток выросла до рекорда — СМИ

Британские СМИ пишут, что стоимость грузоперевозок из Азии на Ближний Восток на фоне закрытия Ормузского пролива выросла до $4 тыс, побив рекорд с 2021 года.

Стоимость грузоперевозок на территорию Ближнего Востока рекордно выросла, достигнув $4 тыс, пишет издание Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Уточняется, что это рекорд по повышению стоимости с 2021 года, когда наблюдался рост цен на грузоперевозки на фоне пандемии COVID-19.

Как пишет Financial Times, связано это с ситуацией в Ормузском проливе на фоне увеличения расходов на топливо и в связи с мотивацией найти новые мощности для перевозки грузов наземным транспортом.

"Доставка стандартного 20-футового контейнера по маршруту Шанхай - Персидский залив - Красное море выросла с $980 до начала военных действий до $4 131"

– Financial Times

Согласно источникам, большая часть стран региона, в частности, Ирак, Турция, Иордания, Саудовская Аравия и ОАЭ уже начали осуществлять грузоперевозки из портов в Красном море и Оманском заливе.

Тем не менее, торговые потоки в регионе Персидского залива снизились на 60-80%, поскольку пропускная способность наземных маршрутов не настолько высокая, как у морских, отмечают в издании.