Армения очень близкая и союзная России страна – Алексей Оверчук

Армения – это союзная для России страна. Такое заявление сделал вице-премьер России Алексей Оверчук, выступая 15 маня на полях форума в Казани.

"Армения – это очень близкая нам страна, это союзная нам страна. Она является участником Евразийского экономического союза, СНГ, ОДКБ. И просто человеческие связи, которые объединяют нас, они очень глубокие, очень серьезные, очень давние. И мы с большим уважением относимся к народу Армении"

– Алексей Оверчук

При этом вице-премьер РФ акцентировал внимание на том, что на каком-то этапе Армения должна будет сделать выбор между ЕАЭС и Евросоюзом. Он добавил, что Москва с пониманием отнесется к любому выбору армянского народа, о чем ранее многократно заявлял президент России Владимир Путин.

"Там (в Армении – прим. ред) говорят о стремлении сблизиться с Евросоюзом. Мы много раз говорили, что членство в ЕАЭС и ЕС несовместимо. В Армении это тоже очень хорошо понимают... На каком-то этапе им придется сделать такой выбор, если они решат делать такой выбор"

– зампред российского правительства

Ранее на этой неделе премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что республика не собирается покидать ЕАЭС одномоментно. По его словам, Ереван намерен присутствовать в организации до тех пор, пока это возможно.