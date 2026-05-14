Израиль ликвидировал главу военного крыла ХАМАС в секторе Газа

В Израиле подтвердили ликвидацию руководителя военного крыла движения ХАМАС. В ЦАХАЛ отметили, что он был организатором массовых убийств, произошедших в октябре 2023 года.

Израильские военные ликвидировали главу военного крыла движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает 16 мая Армия обороны еврейского государства (ЦАХАЛ).

В армейской пресс-службе отметил, что этот руководитель военного крыла был одним из организаторов массовых убийств в Израиле, произошедших 7 октября 2023 года.

"ЦАХАЛ и Служба общей безопасности объявляют, что вчера (в пятницу) в результате точного удара в районе города Газа был ликвидирован террорист Изз ад-Дин аль-Хаддад. Хаддад возглавлял военное крыло ХАМАС и был одним из организаторов жестокой резни 7 октября"

– ЦАХАЛ

Уточняется, что Хаддад возглавил группировку после того, как был ликвидирован предыдущий лидер ХАМАС в анклаве Мохаммед Синвар. В последнее время он занимался восстановлением потенциала военного крыла движения и планировал новые нападения на жителей Израиля и военнослужащих ЦАХАЛ.