Постоянные выставочные площадки для бизнесменов создадут в Ингушетии

Ингушские предприниматели смогут демонстрировать свою продукцию на постоянно действующих выставочных площадках, которые создадут власти республики.

В Ингушетии появятся работающие на постоянной основе выставочные площадки для местных производителей, их создание анонсировала президент ТПП республики Радмила Налгиева в ходе сессии "Креативная экономика: новые экспортные бренды, индустрии и точки роста" международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".

"В числе ближайших задач – создание постоянно действующих выставочных площадок, разработка специальных финансовых продуктов для творческих проектов и формирование маркетинговой коалиции со странами ОИС (Организация исламского сотрудничества – ред.) через систему ТПП"

– Радмина Налгиева

Она пояснила, что на таких выставках местные производители смогут представлять свою продукцию широкой целевой аудитории, что особенно важно во время активных покупок перед праздниками. Участие в событиях поможет предпринимателям поддержать имидж своего бренда, найти новых клиентов и получить обратную связь, а также наладить прямые продажи.