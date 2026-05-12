Отдых в Абхазии 2026: туристический сезон начнется позже обычного

В 2026 году в Абхазии туристический сезон, как предупредили в Минтуризма Абхазии, стартует несколько позже, чем в прежние годы.

Начало туристического сезона в Абхазии в этом году несколько сдвинется относительно предыдущих лет, об этом сообщил глава Минтуризма республики Астамур Логуа.

По словам министра, на данный момент предполагается, что туристический сезон стартует в конце июня – как правило он начинается несколько раньше.

Логуа пояснил, что такие изменения ожидаются из-за неблагоприятных погодных условий.

В то же время, он выразил надежду на то, что при этом туристический сезон окажется достаточно продолжительным, так что на отдых в Абхазию можно будет приезжать и осенью.

Напомним, что ранее начальник Госинспекции по маломерным судам МЧС Абхазии Тенгиз Сабуа назвал дату начала купального сезона в Абхазии в 2026 году: он стартует 5 июня.