В АТОР назвали среднюю стоимость заграничного отдыха для россиян

Средний чек на зарубежный отдых для россиян составил от 50 до 80 тысяч рублей. При этом из-за закрытия крупных направлений продажи туров за год сократились почти на 20%.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) и генеральный директор компании Space Travel Артур Мурадян оценил среднюю стоимость заграничного отпуска для россиян в 50–80 тысяч рублей на человека. Об этом он сообщил в интервью агентству РИА Новости.

Он также отметил, что за год продажи зарубежных туров сократились почти на 20% из-за закрытия направлений Латинской Америки и Ближнего Востока.

"С начала года мы потеряли два сектора выездного туризма - Латинская Америка и Ближний Восток, что ставит отрасль на грань системного кризиса"

- Артур Мурадян

По его словам, потеря двух крупных направлений может обернуться для туристической отрасли серьезными проблемами. Туроператоры вынуждены конкурировать за продажу путевок в Турцию, Египет, страны Восточной Азии и СНГ.

Мурадян добавил, что без появления новых маршрутов развитие туристической отрасли остановится. Из-за этого часть туристических компаний может уйти с рынка, однако массовых банкротств не ожидается.