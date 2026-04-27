Первые паломники из Ингушетии отправились в Мекку

Сегодня из международного аэропорта "Магас" в Ингушетии вылетела первая группа паломников, следующих на хадж, сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов.

"180 жителей Ингушетии направились к святыням ислама в Мекку и Медину. Проводить паломников в такой важный путь - всегда особый момент. В нем и радость, и волнение, и искренние молитвы о благополучной дороге и принятии хаджа"

– Махмуд-Али Калиматов

Он отметил, что в рамках подготовки к хаджу-2026 правительством Ингушетии была проведена большая работа, из Магаса запущены прямые рейсы, обеспечено оформление документов и медицинское сопровождение паломников, деятельность таможенного и пограничного контроля. Пожилым и маломобильным верующим, отправляющимся в Саудовскую Аравию, помогают волонтеры. Опытные руководители из числа духовных лиц будут сопровождать все паломнические группы.

Калиматов добавил, что из Ингушетии в хадж также будут вылетать паломники из других регионов СКФО, всего будет организовано восемь авиарейсов.

Хадж в 2026 году будет проходить с 18 по 30 мая, обычно проведение основных обрядов у паломников занимает около шести дней.