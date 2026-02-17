Хадж 2026: что это такое, когда совершается, сколько стоит, как подготовиться?

В 2026 году, несмотря на продолжающийся на Ближнем Востоке конфликт, хадж в Мекку перед Курбан-байрамом будет, об этом заявили власти Саудовской Аравии. Что такое хадж и чем он отличается от умры, когда он начинается, сколько квот выделено по странам и как к нему подготовиться?

Когда совершается хадж в 2026 году?

В 2026 году хадж в Мекку начинается 24 мая и заканчивается 29 мая. В мусульманском календаре даты хаджа приходятся на 8-13 число месяца Зуль-хиджа. Длится хадж 6 дней, первый день приходится на воскресенье, а последний - на пятницу. Людям, которые собираются в хадж, стоит учитывать, что даты могут измениться на один день: Верховный суд Саудовской Аравии подтвердит точное время хаджа после появления на небе серпа луны, знаменующего начало месяца Зуль-хиджа. Дата хаджа может быть перенесена на один день, поэтому лучше всего планировать поездку на 22-31 мая.

Что такое хадж?

Хадж - пятый столп ислама, ежегодное паломничество в Мекку накануне праздника Курбан-байрам, которое должен совершить хотя бы раз в жизни каждый мусульманин, обладающий финансовыми возможностями и физически здоровый. Хадж - это посвящение испытаниям, которые пережили Ибрахим, его жена Хаджар и их сын Исмаил. Ритуалы хаджа повторяют все то, что делали Ибрахим и его семья тысячи лет назад. В паломничестве принимают участие мусульмане всех национальностей, этнических групп, социальных слоев, мужчины и женщины, одетые в одинаковые простые одежды, что подчеркивает их равенство перед Всевышним.

Чем отличаются хадж и умра?

Умра - это малое паломничество, которое может быть исполнено в любое время года.

Умра предусматривает всего четыре ритуала: вхождение в состояние ихрам - духовной чистоты, обход Каабы - таваф, сай - ритуальный бег между холмами ас-Сафа и аль-Марва, стрижка волос. У хаджа ритуалов гораздо больше, в том числе: вхождение в ихрам, путешествие из Мекки в Мину, стояние на горе Арафат, собирание камней в долине Муздалифа, побивание камнями шайтана жертвоприношение (курбани), состригание волос, таваф и сай.

В отличие от хаджа, который длится несколько дней, умра занимает всего несколько часов и является не обязательным, но желательным паломничеством для мусульманина.

Для тех, кто желает исполнить умру, Саудовская Аравия не предусматривает квот: любое количество человек может приехать в Мекку, чтобы совершить необходимые ритуалы.

Ежегодно, на умру в королевство на Ближнем Востоке приезжает более 13 млн человек, тогда как в хадж могут отправиться не более 2 млн мусульман со всего мира.

Чаще всего на умру приезжают в месяц Рамадан.

Сколько стоит хадж 2026?

Стоимость хаджа, который является обязанностью, а не желанием, каждого мусульманина, варьируется в зависимости от страны проживания. В России стоимость хадж-тура в 2026 начинается от $5,5 за двухнедельную поездку из Москвы. В эту стоимость входит оформление визы, перелет до Саудовской Аравии, проживание в отелях на местах паломничества (в Мекке и Медине), двухразовое питание, медицинское сопровождение и курбани. Обычно продажей путевок занимаются турагентства, которые специализируются на мусульманском паломничестве.

Для хаджа оформляется специальная виза: обычная электронная виза в Саудовскую Аравию не дает возможности попасть в города, где проходит хадж во время сезона паломничества.

Высокая стоимость хаджа обусловлена инфляцией, ростом налогов, стоимостью инфраструктуры и услуг, которыми пользуются паломники.

Хадж для женщин

Правило сопровождения махрама, близкого родственника, в Саудовской Аравии было ослаблено в последние годы. Женщины от 45 лет и старше в 2026 году могут совершать хадж без махрама при условии, что они отправляются в паломничество организованной группой.

Кому нельзя совершать хадж?

Традиционно хадж не могут совершать:

немусульмане

люди, не достигшие определенного возраста ( 15 лет)

люди с психическими расстройствами

люди с физическими проблемами

люди без финансовой возможности.

Помимо канонических запретов действуют также и те, которые предусмотрены различными ведомствами Саудовской Аравии. Министерство здравоохранения, в частности, предупреждает, что в хадж могут не пустить:

людей с органной недостаточностью (почечной, печеночной, сердечной)

людей с циррозом печени

людей с тяжелыми заболеваниями дыхательной системы, требующими подачи кислорода;

людей с любыми физическими состояниями, препятствующими самостоятельному передвижению в толпе.

Эти правила введены в связи с тем, что хадж предусматривает серьезную физическую нагрузку: ежедневно паломники проходят от 5 до 15 километров при температуре, превышающей 40-45 °C.

Также в хадж не пустят тех, кто не сделал прививку от менингита как минимум за 10 дней до паломничества. Это единственная прививка, которая обязательна для всех без исключения паломников.

В хадж 2026 также не смогут попасть те, кто уже совершал паломничество в 2022 году и позже: это правило называется ”раз в пять лет”.

Квоты на хадж по странам

Стандартная квота на хадж в Саудовской Аравии - это примерно один паломник на тысячу мусульман. Всего получается около двух миллионов паломников в год: 1,8 млн иностранных и 200 тысяч местных. Большее количество паломников невозможно из-за соображений безопасности и ограничений инфраструктуры. В России квота на хадж 2026 от Саудовской Аравии, по сообщениям, составит 25 тысяч мест.

Как подготовиться к хаджу?

Если говорить простыми словами, хадж - это не туристическое путешествие, а духовное и физическое испытание, к которому нужно подготовиться соответствующим образом. Перед хаджем желательно: