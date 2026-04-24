Иран отказывается вести переговоры с США в условиях давления – Пезешкиан

Иран не будет участвовать в переговорах в условиях давления, угроз или блокады Ормузского пролива. Такое заявление сделал президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан в ходе разговора с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом.

Он подчеркнул, что в таких условиях Тегеран вести переговоры не будет, передает телеканал Press TV.

"В телефонном разговоре с пакистанским премьер-министром Шехбазом Шарифом президент Пешезкиан подтвердил, что Иран не вступит в переговоры под давлением, угрозами или блокадой"

– телеканал Press TV

Если США хотят возобновить контакты, то им следует убрать все препятствия, в том числе отменить блокаду Ормузского пролива, добавил Масуд Пезешкиан.

Ранее сообщалось, что представители США и Ирана могут провести переговоры в Исламабаде в понедельник. Однако в субботу президент США Дональд Трамп сообщил, что отменил поездку американской делегации в столицу Пакистана.