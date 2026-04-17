Дагестан и Узбекистан готовят новые туристические маршруты

Дагестан принял делегацию экспертов по туризму из Узбекистана. Гости посетили достопримечательности и подтвердили планы запустить в этом году новые комбинированные маршруты для путешественников.

В этом году новые комбинированные туристические маршруты намерены представить Дагестан и Узбекистан, сообщает пресс-служба Минтуризма Дагестана.

Ранее в республике побывала делегация из Узбекистана, по итогам визита стороны договорились продолжать сотрудничестве в области туризма и запустить новые маршруты для туристов. В делегацию вошли туроператоры, блогеры, эксперты – всего 24 человека.

"Основной целью визита стало комплексное изучение туристического потенциала региона, аудит гостиничной инфраструктуры, а также проработка совместных туристических продуктов на 2026 год"

– Минтуризма Дагестана

Иностранные гости побывали на туристических объектах в Махачкале, Дербенте, горных и прибрежных районах, также в программу визита был включен Сулакский каньон.

"Особое внимание было уделено объектам размещения, этнокультурному наследию, гастрономии и возможностям активного отдыха"

– Минтуризма Дагестана

Зарубежные делегаты дали высокую оценку уровню сервиса, гастрономическому и этнокультурному разнообразию Дагестана, а также отметили готовность туристической инфраструктуры региона к приему иностранных туристических групп.

"Стороны подтвердили намерение запустить новые комбинированные маршруты в 2026 году. Эта работа станет продолжением международного роуд-шоу "Просто Туризм" и будет способствовать увеличению въездного туристического потока из стран Центральной Азии"

– Минтуризма Дагестана