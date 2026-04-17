Дагестан и Узбекистан готовят новые туристические маршруты

В этом году новые комбинированные туристические маршруты намерены представить Дагестан и Узбекистан, сообщает пресс-служба Минтуризма Дагестана.
Ранее в республике побывала делегация из Узбекистана, по итогам визита стороны договорились продолжать сотрудничестве в области туризма и запустить новые маршруты для туристов. В делегацию вошли туроператоры, блогеры, эксперты – всего 24 человека.
"Основной целью визита стало комплексное изучение туристического потенциала региона, аудит гостиничной инфраструктуры, а также проработка совместных туристических продуктов на 2026 год"
– Минтуризма Дагестана
Иностранные гости побывали на туристических объектах в Махачкале, Дербенте, горных и прибрежных районах, также в программу визита был включен Сулакский каньон.
"Особое внимание было уделено объектам размещения, этнокультурному наследию, гастрономии и возможностям активного отдыха"
– Минтуризма Дагестана
Зарубежные делегаты дали высокую оценку уровню сервиса, гастрономическому и этнокультурному разнообразию Дагестана, а также отметили готовность туристической инфраструктуры региона к приему иностранных туристических групп.
"Стороны подтвердили намерение запустить новые комбинированные маршруты в 2026 году. Эта работа станет продолжением международного роуд-шоу "Просто Туризм" и будет способствовать увеличению въездного туристического потока из стран Центральной Азии"
– Минтуризма Дагестана