Лидеры стран Персидского залива соберутся в Джидде

В столице Саудовской Аравии Джидде состоится внеочередное консультативное совещание на уровне лидеров стран - членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), темой которого станет обсуждение нынешней ситуации в регионе, сообщает кувейтское государственное агентство KUNA.

Как сообщают СМИ стран Персидского залива, совещание призвано ускорить международные усилия по прекращению войны между США, Израилем и Ираном, а также активизировать переговорный процесс между Вашингтоном и Тегераном при посредничестве Пакистана, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

В повестке дня предстоящей встречи - влияние текущей ситуации в регионе на безопасность и экономику, совместные действия стран региона по снижению напряженности, роль Пакистана как посредника в переговорах между США и Ираном, возможное закрытие Ормузского пролива и дальнейшая безопасность морского судоходства.

Также участники встречи обсудят и выработают совместные ответные меры реагирования на атаки стран Персидского залива, произошедшие в ходе конфликта.

Напомним, в состав Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива входят Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ, Катар, Бахрейн и Оман.

Ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп скептически отнесся к иранскому предложению по открытию Ормузского пролива до начала переговоров по ядерной программе и объявил советникам, что недоволен предложением Тегерана. В ходе совещания в Белом доме также обсуждались возможные новые силовые шаги США, направленные на то, чтобы заставить Иран пойти на существенные уступки в ходе переговоров.