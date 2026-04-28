Трамп: Ирану стоит поторопиться с заключением ядерной сделки с США

Глава Белого дома заявил, что Тегерану пора сосредоточиться и поскорее заключить соглашение с США по ядерному досье.

Президент США Дональд Трамп считает, что Иран должен поторопиться в заключении соглашения с США, хотя в Исламской Республике и имеются трудности с выработкой единой позиции по данной теме.

"Иранцы никак не могут сосредоточиться. Они не знают, как подписать соглашение об отказе от ядерной программы. Им лучше бы проявить благоразумие поскорее!"

– Дональд Трамп

Публикацию в соцсети Truth Social американский лидер сопроводил изображением себя с винтовкой в руках, фоном видны горы и взрывы. Картинка подписана словами: "Больше не Мистер Добрый малый".

Ранее Ирана направил Трампу свое предложение, оно подразумевает сначала гарантии невозобновления боевых действий и открытие Ормузского пролива, а затем переговоры по ядерному досье. Вашингтон не намерен соглашаться на иранское предложение и готовится к длительной блокаде Ирана.