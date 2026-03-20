На "Мамисоне" откроется выставка скульптора из Северной Осетии

На "Мамисоне" откроется выставка скульптора из Северной Осетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
"Мамисон" станет площадкой экспонирования скульптур Владимира Соскиева. Работы сочетают современный стиль с культурными традициями региона.

Летом этого года гости курорта "Мамисон" смогут увидеть работы скульптора из Северной Осетии Владимира Соскиева, который является членом Российской академии художеств. 

По словам гендиректора Кавказ.РФ Андрея Юмшанова, скульптурные композиции будут представлены на различных локациях. Работы станут еще одной точкой притяжения для туристов. 

Как отметил Юмшанов, работы выполнены в авангардной стилистике, однако отсылают к традициям осетинского народа. 

"Работы настолько необычные, потому что он художник, который в основном творит в стиле авангардного искусства, но с сочетанием современного, необычного искусства с местной мифологией и традициями. Мы вкладываем креатив, привлекаем наших резидентов, вовлекаем их в эту философию"

– Андрей Юшманов

