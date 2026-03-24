Крымские отели загружены на майские праздники более чем на 50%

Крымские отели перед грядущими майскими праздниками забронированы на 51%, такое заявление сделал министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.

Он отметил, что это на 5% выше, чем в аналогичный период прошлого года.

Причиной этого министр назвал повышенный спрос на отдых и оздоровление на территории Крыма.

"На сегодняшний день майские праздники у нас забронированы на 51%. И если смотреть на сегодняшнюю дату и сравнивать это с 2025 годом, то в среднем у нас именно майские праздники выросли на 5%, это количество забронированных номеров"

— Сергей Ганзий

Он также подчеркнул, что уже идет процесс активного бронирования на летний период – уже свыше 55% средств размещения Крыма забронированы в высокий сезон.

Самый популярный месяц предстоящего лета пока что – июнь, сообщил Ганзий. Его бронируют на 8% чаще, чем в прошлом году.

Кроме того, глава ведомства отметил, что в предмтоящие майские праздники гостей полуострова ожидает большое количество мероприятий, запланированных в связи с объявлением этого года в республике Годом крымского гостеприимства.