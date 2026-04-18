Россия открыта для контактов с США по Украине – Лавров

Россия всегда открыта для контактов с Соединенными Штатами по теме урегулирования на Украине, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в комментарии для журналиста "Вестей" Павла Зарубина.

"Мы всегда открыты для контактов. Они знают нашу позицию. Тем более эту позицию они услышали на Аляске. Она была изложена в ответ на их предложение. Уверен, что переговорная команда - господа Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер это точно не забыли"

– Сергей Лавров

На прошлой неделе глава МИД РФ сообщал, что Москва надеется на то, что договоренности, достигнутые между Россией и США в ходе саммита на Аляске, будут реализованы.