Аракчи представил Пакистану позицию Ирана по переговорам с США

Глава МИД Ирана в рамках визита в Пакистан провел встречу с главнокомандующим вооруженными силами этой страны. В ходе встречи Аббас Аракчи донес до пакистанской стороны позицию Исламской Республики по переговорам с США.

В Исламабаде прошла встреча главнокомандующего вооруженными силами Пакистана Асима Мунира и иранской делегации, возглавляемой главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. Об этом пишут иранские СМИ.

Ответ был охарактеризован как исчерпывающий и учитывающий все соображения Ирана, передает Iran International.

Напомним, глава МИД Ирана Аббас Аракчи прибыл накануне в Пакистан для консультаций с местными властями по поводу организации нового раунда переговоров с США. Контактов с американской стороной в ходе визита не запланировано.