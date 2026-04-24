Американский эсминец перехватил иранский танкер

Вашингтон сообщил о перехвате силами ВМС США танкера под флагом Исламской Республики Иран, который направлял в иранский порт.

Иранский танкер был перехвачен эсминцем ВМС США, соответствующее сообщение распространило Центральное командование американских ВС (CENTCOM).

В нем говорится, что в рамках морской блокады Ормузского пролива со стороны Америки, которая была установлена ранее по решению президента США Дональда Трампа, эсминец с управляемыми ракетами USS Rafael-Peralta перехватил судно, шедшее под иранским флагом к порту на территории ИРИ.

В публикации Центральное командование показывает нефтяной танкер Herby. Его эксплуатацией занимается Национальная иранская танкерная компания.

Подробностей операции, а также информации о том, что произошло с танкером после перехвата, Вашингтон не озвучил.