Эль-Ниньо вернется летом и принесет рост температур в мире – ООН

Возвращение Эль-Ниньо этим летом окажет влияние на температуру в мире и осадки, сообщает метеоподразделение ООН.

Природное явление Эль-Ниньо вернется этим летом и принесет повышение температур в мире, говорится в заявлении Всемирной метеорологической организации (ВМО) ООН.

"С середины 2026 года ожидается развитие явления Эль-Ниньо, которое повлияет на глобальные температурные и осадковые режимы"

– ВМО

В Тихом океане уже сейчас отмечается быстрый рост температуры поверхности, что может указывать на возвращение Эль-Ниньо уже в мае-июле этого года.

На этот раз воздействие Эль-Ниньо может оказаться значительным, считает глава отдела климатических прогнозов ВМО Вильфран Муфум Окии, но более точные оценки будут представлены по итогам апреля.

Феномены Эль-Ниньо и Ла-Нинья сменяют друг друга каждые несколько лет, одно явление отвечает за повышение температур в Тихом океане, другое - за снижение. Резкие изменения температур в поверхностном слое океана вызывают перестройки в круговороте океанических течений и ветров в атмосфере, что приводит к различным природным явлениям и аномалиям. Эль-Ниньо и Ла-Нинья оказывают влияние на климат во всем мире.