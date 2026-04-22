Импорт СПГ в ЕС может впервые снизиться за год в апреле — СМИ

В апреле текущего года может произойти первое за более чем год снижение импорта СПГ в Европу, сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Согласно им, в апреле текущего года объемы поставок сжиженного природного газа в страны ЕС были ниже, чем в аналогичный период прошлого года.
"Снижение может составить около 3% в годовом выражении, что станет первым подобным падением с начала 2025 года"
— Bloomberg
Как отмечает издание, связано это прежде всего с тем, что ряд терминалов в некоторых странах Европы находится на плановом или внеплановом ремонте.
Также это связано с более жесткими условиями на мировом рынке газа.
Еще одним фактором, воияющим на это эксперты называют рост спроса со стороны азиатских стран.
"Ситуация на рынке остается волатильной. Перераспределение поставок между регионами и ценовая конъюнктура могут повлиять на итоговые показатели месяца"
– Bloomberg
Тем не менее, Европе необходимо будет обеспечить закачку газа в хранилища перед следующим отопительным сезоном, пишет Bloomberg.