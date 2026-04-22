Иран надеется принять Каспийский саммит в августе

Власти Ирана, несмотря на эскалацию ближневосточного конфликта после нападения США и Израиля на ИРИ, все же рассчитывают провести в августе саммит прикаспийских стран.

Тегеран надеется стать принимающей стороной саммита каспийских стран, который пройдет 12 августа текущего года, несмотря на осложнившуюся с началом американо-израильской войны против ИРИ обстановки на Ближнем Востоке. Такое заявление сделал посол Исламской Республики в Казахстане Али Акбар Джоукар на посвященной экологи Каспия сессии в рамках Регионального экологического саммита в Астане.

"С удовлетворением сообщаю, что Исламская Республика Иран в августе 2026 года примет у себя седьмой саммит прикаспийских государств"

– Али Акбар Джоукар

Дипломат выразил надежду на то, что 12 августа, в Международный день Каспийского моря, в 20-ю годовщину вступления в силу Тегеранской конвенции, Тегеран будет иметь честь принимать глав прикаспийских государств.

Стоит отметить, что Международный день Каспийского моря отмечается 12 августа: в этот день в 2006 году начала действовать Рамочная конвенция по защите морской среды Каспийского моря, так называемая Тегеранская конвенция.

Напомним, что к числу прикаспийских государств относятся Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркменистан.