В Анкаре заявили о стремлении мирно разрешить украинский конфликт

Турция стремится урегулированию украинского конфликта путем переговоров, такое заявление сделал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Согласно пресс-службе турецкого главы, об этом он сообщил в ходе телефонного разговора со своим немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером.
Также, как уточнил Эрдоган, Анкара настаивает на дипломатическом урегулировании конфликта вокруг Ирана.
"Турция прилагает усилия для прекращения конфликтов путем переговоров и достижения прочного мира в украинском конфликте, так же как и в вопросе Ирана"
– пресс-служба администрации Реджепа Тайипа Эрдогана
Кроме того, отмечается, президент Турции предупредил о том, что усугубление конфликта на Ближнем Востоке начнет ослаблять Европу, нанося еще больший ущерб мировой экономике.