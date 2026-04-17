В Анкаре заявили о стремлении мирно разрешить украинский конфликт

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент Турции сообщил, что прилагает усилия для того, чтобы мирно разрешить конфликт на Украине, путем дипломатии.

Турция стремится урегулированию украинского конфликта путем переговоров, такое заявление сделал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Согласно пресс-службе турецкого главы, об этом он сообщил в ходе телефонного разговора со своим немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером.

Также, как уточнил Эрдоган, Анкара настаивает на дипломатическом урегулировании конфликта вокруг Ирана.

"Турция прилагает усилия для прекращения конфликтов путем переговоров и достижения прочного мира в украинском конфликте, так же как и в вопросе Ирана"

– пресс-служба администрации Реджепа Тайипа Эрдогана

Кроме того, отмечается, президент Турции предупредил о том, что усугубление конфликта на Ближнем Востоке начнет ослаблять Европу, нанося еще больший ущерб мировой экономике.

 

