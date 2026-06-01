В КСИР заявили об ударах по военным базам США в Кувейте и Бахрейне

Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил о нанесении ракетных ударов по американским военным объектам в Кувейте и Бахрейне в ответ на действия США.

Военно-воздушные силы КСИР заявили об обстреле двух военных баз США в Кувейте и американских объектов в Бахрейне. Согласно распространенному заявлению, атака стала ответом на удар США по иранским радиолокационным станциям на островах Кешм и Сирик.

Кроме того, в КСИР сообщили о ночном инциденте в Ормузском проливе. Четыре нефтяных танкера под конвоем армии США проигнорировали предупреждения, после чего одно судно было поражено и задержано, а остальные отступили.

В Тегеране предупредили, что в случае новых атак ответный огонь будет неограниченным, а ответственность за возможное перекрытие Ормузского пролива ляжет на противника.

Напомним, боевые действия с 28 февраля по 7 апреля уже ограничивали судоходство в регионе. Достигнутое тогда перемирие оказалось под угрозой из-за провала американо-иранских переговоров 11 апреля.