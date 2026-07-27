Турция модернизирует транспортный комплекс Ирака

Турецкие предприниматели займутся восстановлением транспортной инфраструктуры Ирака. В обмен Багдад предоставит преференции при разработке полезных ископаемых.

Анкара и Багдад подписали ряд соглашений о сотрудничестве в рамках визита в Турцию главы правительства Ирака Али аз-Зейди. Согласно плану сотрудничества, турецкий бизнес займется восстановлением транспортного комплекса Ирака в обмен на долю в разработку полезных ископаемых.

Турция и Ирак также будут развивать контакты в области образования, спорта и промышленности. Подробностей не приводится.

Ранее стало известно, что Госнефтекомпания Турции (Turkish Petroleum, TPAO) будет разрабатывать месторождения на севере Ирака.