Вестник Кавказа

Турция модернизирует транспортный комплекс Ирака

Турция модернизирует транспортный комплекс Ирака
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Турецкие предприниматели займутся восстановлением транспортной инфраструктуры Ирака. В обмен Багдад предоставит преференции при разработке полезных ископаемых.

Анкара и Багдад подписали ряд соглашений о сотрудничестве в рамках визита в Турцию главы правительства Ирака Али аз-Зейди. Согласно плану сотрудничества, турецкий бизнес займется восстановлением транспортного комплекса Ирака в обмен на долю в разработку полезных ископаемых. 

Турция и Ирак также будут развивать контакты в области образования, спорта и промышленности. Подробностей не приводится. 

Ранее стало известно, что Госнефтекомпания Турции (Turkish Petroleum, TPAO) будет разрабатывать месторождения на севере Ирака.

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