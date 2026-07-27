Нетаньяху приехал к Трампу убеждать напасть на Иран и не продавать Турции F-35

Президент США Дональд Трамп скоро примет в Белом доме премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Зачем глава израильского правительства приехал к американскому президенту?

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прилетел в США, где его примет президент США Дональд Трамп. Что можно ожидать от этой встречи?

Настроение у главы израильского правительства в последние недели должно быть скверное. И поводов к этому два. Во-первых, Дональд Трамп смягчил риторику в отношении Ирана. 24 июля он отдал приказ не наносить удары по ИРИ, прервав почти двухнедельную серию каждодневных атак.

Пока неясно, означает ли решение курс на дипломатию или это затишье перед бурей, но, по крайней мере, на брифинге президент США заявил о готовности к любому сценарию, при этом позитивно оценив переговоры.

"Мы сейчас ведем переговоры с иранцами. Думаю, с каждым днем их намерения становятся все серьезнее. Мы готовы к бою, но мы ведем с ними переговоры", – передавал его слова Axios со ссылкой на источники 25 июля.

Иран пока не готов к сделке, но США готовы слушать его предложения, считает Трамп.

Уже в день визита Нетаньяху глава американского государства начал давать более позитивные сигналы, сделав соответствующие заявления, например, на предвыборном митинге в штате Мичиган.

“Мы ведем хорошие переговоры. Я думаю, что есть большая вероятность, что что-то может произойти. И если это произойдет, хорошо, если нет, мы вернемся к тому, что делали два дня назад”

– Дональд Трамп

Хотя глава Белого дома старается не казаться слабым и в том же выступлении говорит, что альтернативой миру остается война, все же основные надежды он возлагает на дипломатию.

"Сейчас идут переговоры в очень дружественной обстановке”

– Дональд Трамп

Прибывший в Вашингтон премьер Израиля, по данным газеты New York Post, собирается рассказать хозяину "Овального кабинета" о разведданных по горе Коланг Газ Ла около иранского ядерного объекта в Натанзе. Нетаньяху представит Трампу данные о ядерной и ракетной программе Ирана, видимо, в надежде убедить его в том, что Тегеран продолжает представлять угрозу и нацелен на создание ядерного оружия.

Иранский МИД, действуя на опережение, старается отмести сомнения и страхи по поводу так называемого нового ядерного объекта. Слухи о нем представитель ведомства Эсмаил Багаи назвал безосновательными, охарактеризовав их как предлог для новой агрессии.

К чьему мнению в итоге прислушается Трамп, зависит не только от степени убедительности доказательств Нетаньяху, но и от прогресса переговоров США и Ирана.

Тем временем на повестке у Нетаньяху стоит еще одна задача. Она заключается в том, чтобы убедить президента США не одобрять продажу Турции истребителей пятого поколения F-35. И вот тут еще до встречи с гостем глава Белого дома вышел из себя. Если с Ираном Трамп еще сомневается в правильности курса и может быть подвержен влиянию Нетаньяху, то по Турции его позиция предельно ясна – ее он озвучил журналистам на борту самолета по возвращению из Мичигана.

"Турция для меня является великолепным союзником. .. Никто мне не станет говорить, что нам стоит продавать"

– Дональд Трамп

Глава государства добавил что Турция – "очень могущественная страна" с "потрясающими вооруженными силами".

Для Нетаньяху турецкая угроза не менее опасна, чем иранская. В начале июля он дал понять, что приобретение Анкарой истребителей F-35 разрушит баланс сил на Ближнем Востоке, так как, по его словам, "у Турции есть агрессивные намерения". И еще до визита в США, как сообщал Axios, Нетаньяху в телефонном разговоре просил Трампа воздержаться от оборонной сделки с Турцией. Чем ответит президент США на эту просьбу – узнаем совсем скоро.