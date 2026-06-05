Россия никогда и ни от кого не отгораживалась – Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия никогда не прерывала связей с другими странами и в будущем не планирует делать это.

РФ никогда не возводила преград между собой и другими государствами, такое заявление сделал президент Владимир Путин на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

"Россия никогда ни от кого не отгораживалась и не собирается этого делать"

– Владимир Путин

Глава государства обратил внимание на большое значение контактов между Россией и дружественными странами, а точнее, с их властями.

Стоит отметить, что ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия по-прежнему готова к контактам со странами Европы, диалог может быть налажен только если собеседник перестанет озвучивать "нравоучения" и будет искренне стремиться договориться.