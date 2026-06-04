Вице-премьер РФ Александр Новак заявил о том, что антироссийские санкции стали причиной укрепления партнерства между Москвой и ей дружественными странами.

Уход иностранных компаний из России в рамках санкций дал возможность выстроить партнерские отношения с дружественными странами, такое заявление сделал вице-премьер РФ Александр Новак.

Об этом он сообщил, в ходе выступления на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

"Из-за того, что из-за санкций ушли иностранные компании, мы выстроили дружеские и партнерские отношения с нашими дружественными странами. Обеспечили сохранение экспорта и импорта"

– Александр Новак

Он отметил, что прежде всего, благодаря этому партнерству Россия добилась высокотехнологичного импорта, как самого важного для развития экономики.

Также, по словам Новака, посредством санкций Россия смогла развить "кооперацию с дружественными партнерами по развитию экономики и тех отраслей, которые дают дополнительный экономический эффект".

Вице-премьер заявил, что введением большого количества санкций запад стремится остановить рост российского экономического потенциала.

"Это особенно выражается в последние несколько лет, когда против нас было введено огромное количество санкций. Запрет на все - на технологии, на импорт, на экспорт, на расчеты, на работу с дружественными партнерами, то есть то самое введение третичных санкций, которые запрещают партнерам работать с нами"

– Александр Новак

Тем не менее, подчеркнул он, национальная экономика показала устойчивость и темп роста за последние три года, достигнув 10,3%, в среднем 3,3% в год.