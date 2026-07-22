Вестник Кавказа

Трамп заявил о готовности нанести массированный удар по Ирану

Дональд Трамп
© Фото: Сайт Белого дома
Дональд Трамп заявил о готовности нанести по Ирану массированный удар. Армия США, по словам Трампа, пока не нуждается в помощи Израиля.

Лидер США Дональд Трамп заявил, что готов нанести массированный удар по Ирану. По словам политика, американские силы обладают ресурсами для осуществления этого плана. 

"Я рассматриваю возможность массированного удара, мощнее, чем когда-либо прежде. <...> У нас все для этого готово"

– Дональд Трамп 

По словам Трампа, израильские силы могут присоединиться к США, однако в настоящий момент ВС страны не нуждаются в сторонней помощи. 

Ранее СМИ сообщали, что Пентагон усиливает присутствие на Ближнем Востоке, направляя в регион дополнительные части, вооружение и медицинскую поддержку.

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