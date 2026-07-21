Вестник Кавказа

Посол РФ в Турции встретился с губернатором Стамбула

Посол РФ в Турции встретился с губернатором Стамбула
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сергей Вершинин провел переговоры с губернатором Стамбула Давутом Гюлем. Стороны обсудили безопасность россиян в городе.

Глава российской дипмиссии в Турции Сергей Вершинин провел переговоры с губернатором Стамбула Давутом Гюлем. В фокусе внимания сторон оказались вопросы безопасности россиян – туристов или проживающих в мегаполисе. 

"Особое внимание было уделено вопросам обеспечения безопасности российских граждан, на постоянной основе проживающих в Стамбуле и посещающих город в качестве туристов"

– посольство РФ в Турции 

Кроме того, стороны обсудили развитие диалога двух стран на региональном уровне. В частности, были затронуты торгово-экономические и культурные вопросы. 

Напомним, что за прошлый год Стамбул посетили порядка 1.7 млн россиян – треть от всего российского турпотока. На постоянной основе в городе проживают свыше 40 тыс россиян.

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