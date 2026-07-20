CША завершили очередную волну ударов по Ирану

Американские вооруженные силы завершили 11-ю подряд серию ударов по военным оперативным центрам, морским объектам и другой инфраструктуре на территории Ирана.
Вооруженные силы США завершили 11-ю подряд серию ударов по Ирану минувшей ночью. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).
"Силы CENTCOM нанесли удары по иранским военным оперативным центрам, морским объектам, ангарам для самолетов, хранилищам беспилотников и военной логистической инфраструктуре, чтобы еще больше ослабить способность Ирана угрожать коммерческому судоходству в Ормузском проливе"
- CENTCOM
Напомним ранее американское командование обвинило Иран в атаках на более 30 коммерческих судов в Ормузском проливе за последние три месяца. По заявлениям военных США с начала мая они сопровождали транзит кораблей и сырой нефти по данному международному маршруту