Израиль не планирует воевать с Ираном

Тель-Авив не заинтересован в присоединении к военной кампании против Тегерана, поскольку нынешняя ситуация благоприятна для Еврейского государства, заявили в финансовом ведомстве страны.

Израиль сейчас не заинтересован вести войну против Ирана, присоединяясь к США, поскольку складывающаяся ситуация более выгодна и благоприятна для Тель-Авива, проинформировал министр финансов страны Бецалель Смотрич.

Соответствующее заявление он сделал в интервью информационному порталу Ynet.

"В настоящий момент Государство Израиль не заинтересовано в участии в этой кампании против Ирана. Текущая ситуация благоприятна для нас (Израиля – ред.), и мы не заинтересованы в том, чтобы втягиваться в нее"

– Бецалель Смотрич

При этом, как подчеркнул глава ведомства, Израиль "готов к любому развитию событий" и все зависит от дальнейшей ситуации в регионе.

Каковы мотивы Израиля?

Третий президент международной ассоциации Израиль-Азербайджан "АзИз", политолог Лев Спивак в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о причинах, по которым Израиль предпочитает в настоящее время не участвовать в атаках США на военные и инфраструктурные объекты в Иране.

"Любая война – это всегда, в принципе плохо. Хорошо, что Израиль на данном этапе не участвует в иранском конфликте, поскольку война — это еще и огромная финансовая нагрузка, а Израиль уже несколько лет несет эту нагрузку в связи в том числе с боевыми действиями в Газе и Ливане. Израильская экономика – очень крепкая, но относительно небольшая, если сравнивать с Германией и США, и конфликты последних лет оказывают на нее постоянное давление. Так что любая передышка в войне приносит выгоду Израилю", - прежде всего сказал он.

"Напомню, что основной военной силой в ЦАХАЛ являются резервисты – взрослые люди с семьями, оставляющие рабочие места и повседневные дела по призыву на защиту Родины. Я лично знаю людей, которые с прошлого июля отслужили в армии по 10 месяцев – в это время они не видели семью и отсутствовали на работе. Это и морально, и физически тяжело. При этом в Израиле относительно небольшое количество населения – несравнимо с населением США и того же Ирана, так что возможность вернуть часть резервистов на их основную работу крайне важна для страны и ее экономики", - подчеркнул Лев Спивак.

В связи с этим перед выборами в Кнессет правительство, скорее всего, предпочтет не устраивать новых масштабных военных кампаний, чтобы не вызвать недовольство избирателей. "Чем ближе выборы, тем больше личные рейтинги политиков влияют на их действия. У премьер-министра Биньямина Нетаньяху рейтинги сейчас падают, и он заинтересован в короткой успешной войне и будет даже рад, если Иран даст ему повод провести быструю и мощную бомбардировку. Но любые попытки устроить что-то более масштабное вызовет недовольство у тех же резервистов, которые опять будут призваны", - отметил он.

"Граждане, безусловно, понимают свою ответственность за безопасность Израиля и не уклоняются от исполнения долга, без разговоров приходят по призыву. Но сейчас видно, что люди все-таки несколько устали от постоянных конфликтов – а именно они будут решать в скором времени, кто войдет в Кнессет", - заключил Лев Спивак.