Археологи обнаружили в Грузии металлургический комплекс возрастом 3 тыс лет

На западе Грузии археологи обнаружили металлургический комплекс по выплавке металла бронзового века возрастом 3 тыс лет.

В Грузии в селе Догураши муниципалитета Лечхуми археологи Национального музея и зарубежные исследователи обнаружили уникальные артефакты бронзового века и древнюю мастерскую возрастом 3 тыс лет. Об этом заявили в Минкультуры республики.

Комплекс по выплавке металла датируется XIII-IX веками до нашей эры и является крупнейшей подобной мастерской среди всех известных в Колхиде.

По предположениям археологов в позднем бронзовом и раннем железном веках Лечхуми был одним из важнейших металлургических центров горной Колхиды и играл ведущую роль в производстве меди на Кавказе.

Отметим ранее на территории Грузии на территории Колхиды археологи находили следы древней металлургии, однако производственный комплекс такого масштаба обнаружен впервые.