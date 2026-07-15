Россия в первом полугодии увеличила экспорт пшеницы и ячменя в Китай

Китай в первом полугодии 2026 года импортировал из РФ пшеницы на $8,7 млн, что что в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года, а поставки российского ячменя в КНР увеличились в два раза, до $84,5 млн.

Россия за первые шесть месяцев текущего года экспортировала в Китай пшеницу на сумму $8,7 млн, проинформировало Государственное таможенное управление (ГТУ) КНР.

Отмечается, что это в 3,5 раза или на $2,5 млн больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Также, согласно материалам ГТУ Китая, максимальный импорт российской пшеницы в КНР в этом году пришелся на январь – доход от него составил $5,3 млн.

Россия вошла в пятерку лидеров среди стран, откуда Китай импортировал пшено в текущем году, заняв пятую строчку. Среди крупнейших импортеров также были выделены – Канада (на $415,6 млн), Австралия (на $258,5 млн), США (на $98,1 млн) и Аргентина (на $95,3 млн).

Кроме того, значительно выросли показатели российского экспорта ячменя в Китай, следует из данных ведомства.

В период с января по май текущего года его поставки увеличились в два раза, до $84,5 млн с $42,5 млн годом ранее. В июне ячмень был экспортирован на $14,6 млн.

Россия также находится в топ-5 стран-экспортеров ячменя в Китай и занимает четвертое место. В первой тройке были отмечены Австралия (на $1,6 млрд), Канада (на $326,62 млн) и Аргентина (на $91,2 млн), рассказали в Государственном таможенном управлении (ГТУ) КНР.