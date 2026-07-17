Иран и США еще раз обменялись ракетными ударами

Центральное командование американской армии CENTCOM объявило о проведении этой ночью очередной волны ракетных запусков по целям в Иране. На этот раз США ударили по нескольким системам ПВО, военным кораблям, ракетным арсеналам, местам дислокации дронов и прибрежным радарам.
Отдельно отмечено, что США атаковали военные части Корпуса стражей Исламской революции, откуда были произведены обстрелы американской военной базы в Иордании в пятницу. Напомним, та иранская атака привела к гибели двоих военнослужащих США.
Масштаб обстрела Ирана не уточняется. Иранские СМИ пишут, что под ударом оказались города Бендер-Аббас, Сирик и Хаджиабад и остров Кешм.
В свою очередь, КСИР этой ночью ударил по базам США в соседнем Кувейте. Целями иранских контрударов стали оружейные боеприпасы и радиолокаторы систем ПВО.