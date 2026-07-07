Эльбрус станет базой лыжников и альпинистов

На кабардино-балкарском горнолыжном курорте Эльбрус идет активный строительный сезон – уже к концу лета здесь откроется альпинистский городок, а позже будут сданы в эксплуатацию более 10 новых объектов.

Курорт Эльбрус в Кабардино-Балкарии готовится к открытию альпинистского комплекса "Городок" – он раскинется на высоте 3 800 м. В этом году здесь также должны появиться новый видовой ресторан на канатке и гараж ратраков, сообщили в институте развития Кавказ.РФ.

"На Эльбрусе идет активный строительный сезон. Ввести в эксплуатацию в 2026 году планируется два новых объекта на Эльбрусе - видовой ресторан с сервисами на новой канатке EL6 и гараж ратраков. Альпинистский комплекс "Городок" готовится к открытию в конце лета"

- сообщение

Комплекс будет представлять собой комфортабельные модули для альпинистов с удобствами, кухней и всей необходимой бытовой техникой, он будет расположен на высоте 3 800 метров, передает портал "Это Кавказ".

Также на курорте готовятся к сдаче еще более десятка новых объектов. Чуть ниже на леднике Гарабаши будут созданы бугельная и кресельная канатки для круглогодичных тренировок спортсменов, уже объявлен конкурс на проектирование площадки, а в восточном секторе курорта запланировано строительство восьми новых горнолыжных трасс.

Также в плане благоустройства курорта – переоборудование общественного пространства станций его канатных дорог в комфортные зоны отдыха и медитативного погружения в пейзаж, добавили в Кавказ.РФ.