Вестник Кавказа

ЕС демонстрирует предвзятое отношение к Анкаре – МИД Турции

ЕС демонстрирует предвзятое отношение к Анкаре – МИД Турции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В МИД Турции заявили, что европейские власти остаются заложниками предвзятого отношения к Анкаре, несмотря на статус Турции как кандидата на вступление в ЕС.

Евросоюз демонстрирует предвзятый подход к Турции, игнорируя стремление Анкары к евроинтеграции и статус страны-кандидата, заявил официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели. 

Речь идет о новом документе, посвященном угрозам и вызовам для Брюсселя, где упомянуты Турция и Кипр. По словам Кечели, ссылки на Анкару в документы "лишены стратегического и справедливого подхода". 

Как отметили в МИД Турции, в Брюсселе испытывают сложности с формированием облика будущих отношений с Анкарой.  Кечели также отметил, что документ ЕС противоречит заявлениям в рамках последнего саммита НАТО, которые подчеркивали важную роль Турции в обеспечении безопасности альянса. 

Как отметил Кечели, опасения Брюсселя относительно Турции и Восточного Средиземноморья лишены оснований и строятся на предвзятом отношении. 

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