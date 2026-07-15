ЕС демонстрирует предвзятое отношение к Анкаре – МИД Турции

В МИД Турции заявили, что европейские власти остаются заложниками предвзятого отношения к Анкаре, несмотря на статус Турции как кандидата на вступление в ЕС.

Евросоюз демонстрирует предвзятый подход к Турции, игнорируя стремление Анкары к евроинтеграции и статус страны-кандидата, заявил официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели.

Речь идет о новом документе, посвященном угрозам и вызовам для Брюсселя, где упомянуты Турция и Кипр. По словам Кечели, ссылки на Анкару в документы "лишены стратегического и справедливого подхода".

Как отметили в МИД Турции, в Брюсселе испытывают сложности с формированием облика будущих отношений с Анкарой. Кечели также отметил, что документ ЕС противоречит заявлениям в рамках последнего саммита НАТО, которые подчеркивали важную роль Турции в обеспечении безопасности альянса.

Как отметил Кечели, опасения Брюсселя относительно Турции и Восточного Средиземноморья лишены оснований и строятся на предвзятом отношении.