Турция - больше чем стол для переговоров по Украине

Визит турецкого министра иностранных дел Хакана Фидана на Украину ознаменовался несколькими важными моментами. Анкара хочет ускорить возобновление мирных переговоров и готова дать Киеву гарантии безопасности по окончанию боевых действий.

До визита в Киев глава МИД Турции Хакан Фидан дал понять, что для его страны главный приоритет - найти способ, как остановить украинский конфликт. Ему, как он сказал, было важно прояснить позицию властей Украины.

Уже на следующий день визита Фидан отчасти раскрыл мнение украинской стороны по переговорам. Хотя совсем недавно, после ударов по российским НПЗ, постпред Украины при ООН намекал, что Киев не спешит с переговорами и будет даже ужесточать свои позиции по условиям мира, на самом-то деле кабмин Владимира Зеленского готов к диалогу.

"Украина стремится к миру и мы преданы всем мирным усилиям, которые на сегодняшний день продолжаются, в том числе по вовлечению американской стороны. Мы рассчитываем на новую роль Европы в этих мирных усилиях. Украина готова к перемирию, мы тоже неоднократно передавали этот сигнал и через наших партнеров, и напрямую, что достижение перемирия может быть весомым результатом встречи Зеленского и Путина, в частности, в Турции, - сказал Фидан на встрече со своим украинским коллегой Андреем Сибигой.

Из выступления получается, что Зеленский надеется встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Стамбуле. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган не раз говорил, что такая трехстороння встреча, куда бы он пригласил и главу Белого дома Дональда Трампа, является его мечтой.

В последние дни Россия наносит мощные ответные удары по энергетической, портовой и военной инфраструктуре Украине. Вероятно, они отрезвили Зеленского, и он через турецкую сторону пытается вновь зайти на переговорный трек.

В Кремле уже отреагировали на последние новости из Анкары. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражает "признательность нашим турецким друзьям" за усилия по продвижению переговоров. Однако на данном отрезке времени "каких-то быстрых перспектив для возобновления переговорного процесса нет". Скорее всего, отсутствие спешки со стороны Кремля вызвано не только усилением со стороны ВСУ массовых запусков БПЛА по гражданским объектам России, но и изменением в позиции США относительно компромиссов в рамках сделки. "Дух Анкориджа", предполагавший признание новых российских регионов, выветрился, а Трамп и его госсекретарь Марко Рубио на саммите НАТО в Анкаре пообещали Украине совместное производство систем ПВО и поддержали удары вглубь России.

Тем не менее, несмотря на отсутствие сиюминутных перспектив к восстановлению переговоров, "Российская Федерация сохраняет свою открытость для этого пути", отметил Песков.

Турецкая сторона настроена более оптимистично. У мирного процесса есть перспектива успеха в ближайшем будущем, объявил из Киева Фидан. Он напомнил про прошедшие в Стамбуле переговоры в 2022 и 2025 годах. Фидан назвал те встречи "очень хорошими", а переговоры "прозрачными".

"Важно, чтобы подобные встречи продолжались без перерыва. Я верю, что в ближайшем будущем в этом контексте произойдут хорошие вещи", – сказал министр.

Фидан обращает внимание, что и Украина, и Россия официально говорят о необходимости мира, и эту же позицию поддерживают Европа, США, Китай и сама Турция.

При этом в Турции понимают, что конфликт не просто продолжается, но и "существует риск эскалации". Лично Анкару беспокоят активизировавшиеся атаки на суда и энергообъекты в акватории Черного моря. Безопасность в этом регионе для Анкары - важный приоритет внешней политики. "Анкара не хочет распространения конфликта РФ и Украины на регион Черного моря", - сказал Фидан.

Речь, очевидно, не только о морских атаках. Есть риск прямого столкновения России и Европы. Турция как член НАТО, которую пытаются втянуть в европейскую систему безопасности без США, может оказаться в очень неудобной ситуации.

Турция надеется на деэскалацию конфликта, а в идеале - на запуск переговоров между Москвой и Киевом, в идеале - на стамбульской площадке. Если стороны конфликта придут к этому, следующий шаг - обсуждение условий долгосрочного мира. И здесь Турция тоже предлагает свое участие. В частности, по словам Фидана, Анкара готова предоставить Киеву гарантии безопасности в их военно-морском компоненте.

"Ранее был поднят вопрос о том, как Турция могла бы потенциально внести вклад [в обеспечение мирного решения]. В настоящее время обсуждается один из важнейших аспектов потенциального мирного соглашения - гарантии безопасности для Украины. Эти гарантии включают в себя сухопутные, морские и воздушные элементы. Турция согласилась возглавить военно-морскую составляющую. По этому вопросу у нас с союзниками есть взаимопонимание. Ведется и плановая работа по этому вопросу с соответствующими союзными военно-морскими силами", - заметил он.

Что конкретно будут делать турецкие военные, Анкара не раскрывает. Но, вероятно всего, этот вклад Турции в будущие контуры мира обсуждались за кулисами на встрече лидеров стран НАТО. Украина давно пытается втянуть Анкару в эти гарантии. В феврале 2025 года Зеленский объявлял о возможной отправке турецких миротворцев на Украину. Анкара эту информацию тогда опровергла. ЕС участие Турции тоже выгодно, так как европейцы в свете отступления США из Старого света возлагают на Эрдогана большие надежды в европейской безопасности, куда они хотят включить и Украину. Трамп тоже приветствовал бы такую схему. Турция поддерживает контакты с США по переговорам по Украине, отметил Фидан.

Пока неясно, как Москва относится к перспективам участия Турции в гарантиях безопасности Украине. Во всяком случае, говорить об этом рано.