Иран готов и к переговорам, и к бою — Галибаф

Иран против войны и всегда выступает за развитие диалога с Соединенными Штатами, но всегда должен быть готов к бою, такое заявление сделал спикер парламента страны, глава иранской переговорной группы Мохаммад-Багер Галибаф.
Так он прокомментировал новый виток эскалации ирано-американского конфликта, опубликовав соответствующий пост в социальных сетях.
"Мы никогда не приветствовали и сейчас не приветствуем войну, однако должны быть всегда готовы к бою и стоять ценой собственной жизни на страже нашей безопасности и национальных интересов"
— Мохаммад-Багер Галибаф
При этом он отметил, что до последнего Иран будет использовать дипломатию и переговоры, для обеспечения собственных национальных интересов.
Галибаф подчеркнул, что "попытки отдельно воспринимать дипломатию и оборонные методы станут стратегической ошибкой".