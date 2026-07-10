Вестник Кавказа

Иран готов и к переговорам, и к бою — Галибаф

Спикер иранского парламента заявил о том, что Тегеран не приветствует войну, но всегда готов к бою, при этом не отказываясь от дипломатии и переговоров.

Иран против войны и всегда выступает за развитие диалога с Соединенными Штатами, но всегда должен быть готов к бою, такое заявление сделал спикер парламента страны, глава иранской переговорной группы Мохаммад-Багер Галибаф.

Так он прокомментировал новый виток эскалации ирано-американского конфликта, опубликовав соответствующий пост в социальных сетях.

"Мы никогда не приветствовали и сейчас не приветствуем войну, однако должны быть всегда готовы к бою и стоять ценой собственной жизни на страже нашей безопасности и национальных интересов"

— Мохаммад-Багер Галибаф

При этом он отметил, что до последнего Иран будет использовать дипломатию и переговоры, для обеспечения собственных национальных интересов.

Галибаф подчеркнул, что "попытки отдельно воспринимать дипломатию и оборонные методы станут стратегической ошибкой".

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