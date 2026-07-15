Тему обращения Трампа к гражданам США раскрыли в Белом доме

Обращение президента Соединенных Штатов Дональда Трампа к согражданам будет посвящено сразу нескольким темам, сообщили в Белом доме. Одна из них – ситуация вокруг Ирана.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в своем предстоящем обращении к нации затронет тему возможного иностранного вмешательства в выборы. Об этом сообщила 16 июля в ходе брифинга для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

"В 21:00 по восточному времени (04:00 пятницы мск) президент Трамп выступит с важным обращением к нации о защите честности наших выборов. Мы призываем каждого американца посмотреть эту трансляцию"

– Кэролайн Левитт

Она отметила, что обращение американского лидера также будет посвящено ситуации вокруг Ирана и положению дел в экономике США.

"Президент сделает очень важное заявление касательно честности наших выборов. Однако также весьма вероятно, что в самом начале своей речи он упомянет текущую ситуацию вокруг Ирана, а также положение дел в экономике"

– пресс-секретарь Белого дома

Напомним, 3 ноября текущего года в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс.