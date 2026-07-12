Казахстанская Air Astana до конца лета отменяет полеты в Дубай

Руководство крупнейшего казахстанского авиаперевозчика, авиакомпании Air Astana, приняло решение временно приостановить полеты в Дубай - с 21 июля по 31 августа ее самолеты не будут летать в ОАЭ из-за эскалации в Ормузском проливе.

Жителям Казахстана, заблаговременно купившим путевки и запланировавшим свой отдых в ОАЭ, до конца лета не суждено попасть в Дубай – крупнейшая казахстанская авиакомпания Air Astana приостанавливает полеты в столицу эмирата с 21 июля, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

"В связи с продолжающимся ухудшением ситуации в Ормузском заливе и в регионе авиакомпания Air Astana приостанавливает полеты в Дубай с 21 июля по 31 августа. До 21 июля рейсы будут выполняться согласно расписанию для вывоза пассажиров"

- сообщение

Пассажирам, уже купившим билеты, в компании пообещали полностью вернуть их стоимость или бесплатно перебронировать вылет на более поздние даты, передает Sputnik Казахстан.

Также пассажиры могут воспользоваться правом перебронировать свой вылет по другим международным направлениям, куда летают воздушные суда авиакомпании, говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, Air Astana вернула в свое расписание авиарейсы в Дубай только накануне, 15 июля, пообещав сделать их регулярными – ее руководство сняло введенные ранее ограничения на полеты в столицу арабского эмирата. Однако исполнялось это решение всего неделю.

12 июля авиакомпания из-за эскалации обстановки на Ближнем Востоке сообщила об изменениях в расписании авиарейсов в Дубай - один из ее самолетов вернулся в аэропорт вылета, а другой авиарейс был отменен, также авиаперевозчик отменил свои авиарейсы в столицу одного из эмиратов на 13 и 14 июля.