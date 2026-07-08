Вестник Кавказа

Встреча Мишустина и Пашиняна. Саммит НАТО в Анкаре. Решение МОК снять ограничения с России

Телерадиоведущий Гия Саралидзе и аналитик Марина Лагутина обсудили с директором Института современного государственного развития Дмитрием Солонниковым новости региона Южного Кавказа за неделю в программе «Главное».

В московской студии «Вестника Кавказа» Марина Лагутина и Гия Саралидзе по видеосвязи обсудили с директором Института современного государственного развития Дмитрием Солонниковым встречу премьер-министров России и Армении Михаила Мишустина и Никола Пашиняна в Екатеринбурге, итоги саммита НАТО в Анкаре, а также решение МОК снять ограничения с российских спортсменов.

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