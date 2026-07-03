Пашинян рассказал о проблемах Армении с ЕАЭС

Армянский премьер-министр заявил о том, что страна все же столкнулась с определенными проблемами в рамках ЕАЭС из-за интеграции с Евросоюзом.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян признал факт того, что у Еревана есть определенные трудности в отношениях с ЕАЭС.

Соответствующее заявление он сделал на встрече с президентом республики Ваагном Хачатуряном.

При этом, подчеркнул Пашинян, эти проблемы открыли новые возможности для Армении.

"Хотя, как вы знаете, (...) возникли определенные проблемы, связанные с ЕАЭС, тем не менее, там, где возникают проблемы, появляются и новые возможности"

— Никол Пашинян

Однако, по словам премьера, с трудностями так или иначе страна справляется, важно учитывать то, каким это делается образом.

"Это не означает, что трудностей не будет, я думаю, что трудности вообще всегда и каждый день существуют, вопрос в том, насколько хорошо мы сможем ими управлять. Я уверен, что мы успешно будем ими управлять"

– Никол Пашинян

По его мнению, это возможно сделать в рамках сближения с Европейским Союзом.

Напомним, ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила Ереван с рабочим визитом и обсудила с Пашиняном меры поддержки для армянской экономики.