МИД Армении: беспошлинная торговля с ЕС не противоречит членству в ЕАЭС

В Ереване сообщили, что возможность беспошлинной торговли Армении со странами ЕС, о которой ранее заявила глава ЕК, не противоречит процедурам ЕАЭС, членом которого остается Армения.

Замминистра иностранных дел Армении Ваан Костанян сообщил, что беспошлинный экспорт товаров из Армении в Евросоюз не противоречит процедурам Евразийского экономического союза (ЕАЭС), передает общественное телевидение Армении.

"Абсолютно не противоречит. Армения пользовалась системой преференций GSP+, когда уже входила в ЕАЭС и эти возможности беспошлинного экспорта Европейский союз Армении предоставлял"

– Ваан Костанян

Накануне председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен объявила, что ЕС намерен отменить пошлины на 80% поставок из Армении в страны союза.

Система преференций GSP+, которой Армения пользовалась в 2009-2021, позволяла республике поставлять на европейский рынок по нулевым или сниженным таможенным пошлинам более 6,2 тыс видов товаров.