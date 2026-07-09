В Сирии атакован военный аэродром Идлиба - СМИ

Неопознанные летательные аппараты сегодня утром нанесли удар по военному аэродрому в сирийском Идлибе, который закрыт для полетов, но на нем присутствуют сирийские военные.

Неопознанные летательные аппараты нанесли удар по военному аэродрому в провинции Идлиб на северо-западе Сирии, сообщило Agence France-Presse (AFP).

"Рано утром во вторник неопознанные летательные аппараты нанесли удар по военному аэродрому Абу-Духур в провинции Идлиб"

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Аэродром не действующий, но на нем имеются силы Минобороны страны, сообщил агентству источник в службах безопасности, передает ТАСС.

О возможных жертвах и разрушениях не сообщается.

Напомним, ранее мы писали о том, что Сирия нацелена на соглашение по мерам безопасности с Израилем, конфликт с еврейским государством не в интересах Дамаска, сообщил президент Сирии Ахмед аш-Шараа.

Сирия при этом не готова идти на уступки, связанные с Голанскими высотами, которые остаются в оккупации с 1967 года, добавил сирийский лидер.