В Сирии атакован военный аэродром Идлиба - СМИ

Неопознанные летательные аппараты нанесли удар по военному аэродрому в провинции Идлиб на северо-западе Сирии, сообщило Agence France-Presse (AFP).
"Рано утром во вторник неопознанные летательные аппараты нанесли удар по военному аэродрому Абу-Духур в провинции Идлиб"
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Аэродром не действующий, но на нем имеются силы Минобороны страны, сообщил агентству источник в службах безопасности, передает ТАСС.
О возможных жертвах и разрушениях не сообщается.
Напомним, ранее мы писали о том, что Сирия нацелена на соглашение по мерам безопасности с Израилем, конфликт с еврейским государством не в интересах Дамаска, сообщил президент Сирии Ахмед аш-Шараа.
Сирия при этом не готова идти на уступки, связанные с Голанскими высотами, которые остаются в оккупации с 1967 года, добавил сирийский лидер.